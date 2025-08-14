Fue un éxito la jornada sobre psicología aplicada al deporte



En el marco del programa “El deporte habla de salud mental”, se realizó en la sede del SITRAED de Puerto Madryn, la jornada de “Psicología aplicada al deporte; habilidades psicológicas para el rendimiento deportivo” brindada por los licenciados Pablo Nigro y Alfredo Fenilli. A la capacitación, organizada por la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, asistieron más de 150 personas.

El objetivo principal de este evento fue generar un espacio de reflexión sobre la importancia de los aspectos psicológicos en el deporte y presentar diferentes aplicaciones prácticas. Para ello, se contó con dos profesionales a cargo de la charla que aportaron sus conocimientos y experiencias, que ayudaron a optimizar el rendimiento de los deportistas y velar por su salud mental.

Esta jornada también permitió transmitir a la sociedad la importancia de los aspectos psicológicos en el deporte y dar a conocer diferentes intervenciones desde la psicología aplicada.

Participaron de esta jornada: estudiantes de psicología y psicólogos, entrenadores, deportistas, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, directivos, gestores deportivos y todos aquellos profesionales relacionados con el deporte, como también público en general.

Los disertantes

El licenciado Pablo Nigro es coordinador del área de psicología aplicada al deporte del Club Atlético River Plate, presidente de APDA y docente de UBA. El licenciado Alfredo Fenili, es especializado en Psicología del Deporte y las Organizaciones, Socio fundador de APDA, docente y formador en el ámbito formal y no formal.