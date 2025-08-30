COMODORO RIVADAVIA - FLYBONDI

Flybondi dejará de volar a Comodoro Rivadavia


La empresa de vuelos low cost Flybondi, informó en un comunicado que descontinuará su ruta Buenos Aires – Comodoro Rivadavia hasta nuevo aviso. El trazado estará operativo hasta el 30 de octubre inclusive.

A la vez se comunicó que todos los pasajeros con tickets posteriores a esa fecha, ya fueron notificados de este cambio y la aerolínea les ofreció diferentes alternativas: desde solicitar un voucher por el valor abonado del pasaje, válido para nuevas compras hacia cualquier destino y transferible a otro pasajero, o bien solicitar el reembolso del boleto.

La low cost, que ha tenido diversas dificultades en la Patagonia, conecta en la actualidad la provincia de Chubut desde 2019, y por el momento continuará volando a la ciudad de Puerto Madryn. Desde el inicio de sus operaciones en Argentina hace más de 7 años, Flybondi une actualmente más del 70% de las provincias del país y ofrece rutas internacionales a Brasil y Paraguay.

Editar
EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

TERMÓMETROS

Etiquetas: imagen negativa, Javier Milei

Milei suma rechazo
Etiquetas: diputados, lla, ruptura

Ruptura en LLA
Etiquetas: ana clara romero, Comodoro Rivadavia, Gustavo Menna, hospital militar, Ignacio "Nacho" Torres, LUIS PETRI

Torres en modo campaña

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: audios, karina milei

Qué dicen los audios de Karina Milei en Casa Rosada
Etiquetas: economia, mercados, pablo das neves

Pablo Das Neves: «La economía siempre se subordina a la política y hoy la incertidumbre domina el escenario»
Etiquetas: Feriado, fin de semana largo, turismo

Octubre también tendrá su fin de semana largo anunció Scioli
Ir a la barra de herramientas Salir