Flybondi dejará de volar a Comodoro Rivadavia



La empresa de vuelos low cost Flybondi, informó en un comunicado que descontinuará su ruta Buenos Aires – Comodoro Rivadavia hasta nuevo aviso. El trazado estará operativo hasta el 30 de octubre inclusive.

A la vez se comunicó que todos los pasajeros con tickets posteriores a esa fecha, ya fueron notificados de este cambio y la aerolínea les ofreció diferentes alternativas: desde solicitar un voucher por el valor abonado del pasaje, válido para nuevas compras hacia cualquier destino y transferible a otro pasajero, o bien solicitar el reembolso del boleto.

La low cost, que ha tenido diversas dificultades en la Patagonia, conecta en la actualidad la provincia de Chubut desde 2019, y por el momento continuará volando a la ciudad de Puerto Madryn. Desde el inicio de sus operaciones en Argentina hace más de 7 años, Flybondi une actualmente más del 70% de las provincias del país y ofrece rutas internacionales a Brasil y Paraguay.