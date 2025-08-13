Estafó desde Córdoba a una mujer en Rawson y cumplirá tareas comunitarias



Una mujer que desde la localidad de Morteros en Córdoba produjo una estafa por internet perjudicando a una vecina de Rawson, ahora deberá realizar 30 horas de trabajo comunitario en Cáritas de esa localidad La víctima del caso estuvo de acuerdo con esta posibilidad procesal enmarcada en la aplicación de la “suspensión de juicio a prueba” a la que arribaron Fiscal y Defensa homologada por la jueza de garantías de Rawson.

La imputada estará sometida a esa figura procesal durante el plazo de un año y las tareas comunitarias las deberá realizar en los próximos seis meses. El cumplimiento de las mismas estará a cargo de la Oficina Judicial de Rawson, que coordinará la realización de esas acciones ante los representantes de Cáritas en esa localidad cordobesa.

La maniobra

El pasado 9 de mayo de 2023, una vecina de Rawson, fue contactada por un falso empleado de Mercado Pago que la alertó sobre una supuesta compra fraudulenta. Bajo engaño, transfirió $79.843 y luego $20.000 a una cuenta de Lemon registrada por Ayelén Magalí Dittler con un alias similar al de la empresa. Usando control remoto de su celular, los estafadores movieron el dinero a cuentas de terceros, quienes habrían conocido o debido sospechar su origen ilícito.

El alias en donde la víctima transfirió la suma (para inducirla aún más al engaño), fue el de “mercadopagoar”. Así, en primer lugar, la estafaron en 79.843 pesos.

Luego le pidieron bajar una aplicación (team viewer quick support) para de esta manera “espejar” su dispositivo y controlar el mismo. Con el dispositivo de N.P. ya controlado, le extrajeron de su caja de ahorro 20.000 pesos más que a su vez fueron derivados a cuentas de terceros.

Una vez percatada del engaño, la víctima realizó la denuncia que fue investigada por la Unidad Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson, representada en la audiencia por la Fiscal General, Eugenia Domínguez.

La imputada siguió la audiencia por videoconferencia y fue impuesta por la jueza Breckle respecto de la aplicación de la “suspensión de juicio a prueba” en su contra y las consecuencias respecto de no cumplir con lo acordado por las partes y la víctima del caso. No posee antecedentes penales condenatorios y teniendo en cuenta el tipo de delito y su calificación penal, se dieron cumplidos los requisitos para que se aplique esa figura penal.