Escándalo: un ex GH le habría hecho «brujerías» a dos famosos



Un nuevo escándalo sacude a los participantes de Gran Hermano 2024 luego de que se conociera que un ex participante habría destruido un departamento que alquilaba e incluso habría dejado una brujería destinada a otras dos personas del medio.

Según la información de Pepe Ochoa, la persona protagonista de esta historia es nada más ni nada menos que Emma Vich, finalista de su edición: “El que alquiló un lugar y dejó la casa en malas condiciones -de la inmobiliaria me dicen que habría un faltante de dos televisores, que quedó todo hecho una mugre y que en el freezer había dos nombres de famosos congelados- es Emma Vich”.

Y especificó sobre las personas que el ex GH tenía freezadas: «Este personaje congeló a dos famosos: un varón y una mujer. Ella ha tenido conflictos con Emma, varios. Y con él ha compartido espacios, y me pregunté en qué momento él le hizo algo tan grave para que lo congele».

De esta forma, reveló que las personas a las que Vich habría tratado de “arruinar” son Juliana “Furia” Scaglione y Kennys Palacios, estilista de Wanda Nara y persona con la que compartió espacios de trabajo.

«Juliana ‘Furia’ Scaglione, atada y estancada» y “Kennys Palacios, estancado y sin trabajo te quedarás”, indicaba los papeles en el freezer.