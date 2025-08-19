El Senado se reúne para dictaminar la emergencia en el Garrahan y el financiamiento universitario



Transcurrido el cierre de listas, el Senado retoma la actividad este martes con el objetivo de pasar a la firma los dictámenes de financiamiento universitario y la declaración de emergencia sanitaria en el Hospital Garrahan. El kirchnerismo intentó darle celeridad al avance de los textos el jueves pasado, pero la maniobra no prosperó.

Resultó que, Ezequiel Atauche, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, envío una nota a los vocales donde aseguró que los plenarios convocados por Eduardo “Wado” de Pedro, titular de Educación y Cultura, y Lucía Corpacci, presidenta de Salud, no contaban con su consentimiento y carecían de validez.

Sin embargo, el jefe de bloque oficialista no puso reparos en que ambos tratamientos tuvieran lugar esta semana y finalmente accedió: la emergencia sanitaria será abordada este martes a las 15 en el plenario de Presupuesto, Salud y Población y Desarrollo Humano, presidida por la camporista Stefanía Cora; y financiamiento de universidades y recomposición de salarios docentes a las 16.30 junto a Educación y Cultura y la comisión que preside Atauche.

Previo a la difusión de la nota, el senador jujeño también había solicitado un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) con los cálculos hechos sobre el impacto fiscal de ambas iniciativas.

Con el antecedente del 10 de julio pasado, el interbloque que conduce José Mayans tenía intenciones de llevar ambos dictámenes al recinto del Senado esta semana junto a los cinco decretos rechazados por la Cámara de Diputados. Sin embargo, la maniobra de Atauche le permitió ganar una semana más de retraso y la sesión ordinaria que pretende hacer Unión por la Patria podría darse recién el próximo jueves 28 de agosto.

Fuente: Parlamentario