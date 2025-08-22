El MI Franco Villegas, fue el campeón del 4° Abierto Internacional de Ajedrez de Puerto Madryn

Entre los dias 13 al 17 de agosto pasados, se disputó en Puerto Madryn, la 4° Edición del Torneo Abierto Internacional de Ajedrez.

El certamen, uno de los más destacados del calendario provincial, con la participación de 80 jugadores de diez provincias y fue organizado en conjunto entre el Circulo de Ajedrez Peones del Sur y la Federación de Ajedrez Chubutense.

Exitoso 4° Internacional de Ajedrez

Durante cuatro jornadas, se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Chubut Sede Puerto Madryn, el Torneo Abierto Internacional de Ajedrez que celebró su 4° edición bajo la organización del Circulo de Ajedrez Peones del Sur y la Federación de Ajedrez del Chubut.

Tras cuatro jornadas de intensas partidos, se consagró como gran campeón fue el MI Franco Villegas, llegado desde l ciudad de Junín, que ganó el titulo de manera invicta, con 6 victorias y una tabla.

En tanto, en segundo lugar, el trelewense Eugenio Crespo se destacó con 6 puntos, redondeando una gran actuación; mientras que el podio lo completó el MI Julián Villca, de Salta, con 5,5 puntos.

Este evento marcó un paso importante para el Club de Ajedrez local, que se prepara para inaugurar su sede propia y demostró estar a la altura de un torneo de jerarquía nacional.

Asimismo, se entregaron premios especiales y posiciones destacadas: al 4º puesto al MF Juan Cruz Arias (Peones del Sur, Puerto Madryn), el 5º puesto fue para Demian Mavrich (Club Santafecino de Neuquén), 6º puesto para Andrés Ipuche (Peones del Sur, Puerto Madryn), el 7º puesto le correspondió a Enzo Huenelaf (El Bolsón, Río Negro) y el 8º puesto para CM Martín Daneri (Gualeguaychú, Entre Ríos).

Además se entregaron Premios especiales: al Mejor no rankeado Leonel Aranea (El Mundo del Ajedrez, Comodoro Rivadavia), al Mejor Sub-1700 Camilo Loskin (Club Capablanca, Trelew), al Mejor Sub-2000 Teo Cicciari (Club de Ajedrez Lago Puelo), a la Mejor Jugadora Aime Stagnaro (Club Peón Dama, Bariloche), al Mejor Sub-18 Luciano Curcio (Club de Ajedrez Villa del Parque), al Mejor socio de Peones del Sur que fue para MF Jorge Sabas y al Mejor Senior para René Sommariva (Club Capablanca, Trelew).