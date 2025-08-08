ESTADOS UNIDOS - NARCOTRAFICANTE - NICOLAS MADURO - RECOMPENSA

El Gobierno de Trump duplica la recompensa Nicolás Maduro a US$ 50 millones


La secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo este jueves que Estados Unidos ahora ofrecerá una recompensa de US$ 50 millones por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En un video publicado en X, Bondi acusó a Maduro de utilizar miembros de cárteles para traer “drogas mortales y violencia a nuestro país”.

“Él es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a US$ 50 millones”, continuó. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y será responsabilizado por sus crímenes despreciables”.

Durante su primer mandato, el presidente Donald Trump estableció una recompensa de US$ 15 millones por información que condujera al arresto de Maduro, después de que su Departamento de Justicia anunciara cargos de narcoterrorismo y otros delitos contra el presidente de Venezuela. El expresidente Joe Biden la aumentó a US$ 25 millones antes de dejar el cargo a principios de este año.

