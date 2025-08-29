EX - FÁTIMA FLOREZ - NORBERTO MARCOS - WANDA NARA

El ex de Fátima Florez aseguró que fue el «descubridor» de Wanda Nara


Norberto Marcos acudió como invitado al programa de streaming «Ya fue todo» y habló un largo tiempo sobre la batalla legal con su ex, la humorista Fátima Florez, pero también sorprendió al contar información sobre Wanda Nara.
«El primer productor que vio a Wanda fui yo, que se la mandé a Aldo Funes. Yo en ese momento estaba trabajando en Sunset (boliche) y ella estaba haciendo desfiles ahí», comenzó a contar Norberto Marcos.
«Le dije a Aldo Funes, mirá esta chica que tiene futuro. Llamaba la atención más de lo normal y no era la más linda de todas, pero la gente preguntaba por ella, algo tenía», aseguró.
Después Wanda saltó a la fama en “Intrusos” cuando la mostraron en ropa interior masculina desde la casa de Diego Maradona.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

TERMÓMETROS

Etiquetas: Congreso, Luis Caputo

Caputo arremete contra el Congreso
Etiquetas: imagen negativa, Javier Milei

Milei suma rechazo
Etiquetas: diputados, lla, ruptura

Ruptura en LLA

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: argentina, Ley de Financiamiento, no al veto, paro universitario

Paro universitario nacional por salarios dignos y financiamiento para las universidades
Etiquetas: argentina, Corrientes, elecciones

Comenzaron las elecciones en Corrientes
Etiquetas: CAMAD, chubut, elecciones, Luque

Luque denunció una “evidente apretada” tras su reunión con la CAMAD