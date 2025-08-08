El Club Ferrocarril Patagónico cuenta los días para un nuevo Torneo Patagónico de pelota paleta

El Club Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn ultima detalles en las instalaciones de su trinquete «Coco Zapiola» con vistas lo que ser la 37m. edición del Torneo Patagónico de Pelota Paleta.

El certamen, se jugará entre el 15 al 17 de agosto, en un competencia que lleva mas de 30 años de historia, convocando a los mejores pelotaris de la región en una competencia de altísimo nivel.

La paleta espera por su Patagónico

Se encuentran desarrollándose en el Trinquete «Coco Zapiola» del Club Ferrocarril Patagónico, un serie de obras de pintura y refacción, con vistas un nueva edición del Torneo Patagónico, tradicional certamen en el club portuario a jugarse en categorías Primer y Segunda.

Dichas obras, que buscan renovar y poner en valor este emblemático escenario de la pelota paleta zonal, son llevados delante de cara a la realización de la 37 edición del Torneo Patagónico, previsto del 15 al 17 de agosto.

Los trabajos consisten en el arreglo del frontón, pintado de paredes, techo y rejas. Además, se está mejorando el piso y se incorpora un nuevo sistema de iluminación para la mejor visión dentro del trinquete.

El presidente de la entidad portuaria, Ricardo Sales, destacó que “hace unos diez días se está trabajando fuerte en la cancha, con gente contratada y con unos 10 o 12 pelotaris que se acercaron a colaborar desinteresadamente. La verdad están haciendo un laburo enorme en la cancha, arreglando cosas que no se tocaban desde su inauguración”.

Por último, agradeció por el acompañamiento a Chubut Deportes, “que posibilitó que podamos llevar adelante todas las reformas necesarias, para que no solamente se siga jugando el tradicional Torneo Patagónico, sino también poder llegar a traer un Torneo Argentino a Puerto Madryn”.