El ajedrecista madrynense Sebastián Moreno Pérez, invicto en el Torneo Internacional de Maestros

El ajedrecista oriundo de Puerto Madryn, hoy en día radicado en Buenos Aires, Sebastián Moreno Pérez cumplió con un gran performance en el Torneo Internacional de Maestros.

El portuario, culminó invicto y con norma de maestro internacional en el certamen disputado en el Circulo de Ajedrez Torre Blanca.

Un nueva y destacada actuación

Entre el 29 de julio y el 4 de agosto se llevó a cabo en el emblemático Círculo de Ajedrez Torre Blanca, en la Ciudad de Buenos Aires, el Torneo Internacional de Maestros (ITT) Gráfica Yael – Torre Blanca – Ventajedrez, un certamen cerrado por invitación válido para norma de Maestro Internacional.

El evento reunió a 3 Maestros Internacionales, 6 Maestros FIDE y un jugador clasificado a través del Abierto Gráfica Yael, con presencia de ajedrecistas de España, Brasil, Uruguay y Perú, competencia en la que compitió el ajedrecista de Puerto Madryn, Sebastián Moreno Pérez.

Tras nueve rondas disputadas con un ritmo de juego de 90 minutos más 30 segundos de incremento por movimiento, Sebastián se consagró invicto con 7 puntos sobre 9, obteniendo así su primera norma de maestro internacional.

Moreno Pérez tuvo un desempeño destacado, con una actuación de 2502 y una ganancia de 44 unidades en su ranking internacional.