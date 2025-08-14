DONALD TRUMP - ESPACIO - ESTADOS UNIDOS - REGULACIONES - VUELOS COMERCIALES AL ESPACIO

Donald Trump busca simplificar las regulaciones para viajes comerciales al espacio


El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva destinada a simplificar las regulaciones y promover una industria competitiva de vuelos comerciales al espacio.
La orden solicita al Secretario de Transporte eliminar o acelerar las revisiones ambientales para las licencias y permisos de lanzamiento y reingreso, informó la Casa Blanca en una hoja informativa.
La disposición también exige una revisión de los requisitos regulatorios para eliminar las normas obsoletas, redundantes o excesivamente restrictivas que afectan a los vehículos de lanzamiento y reentrada.
Además, la orden instruye al Secretario de Comercio, en coordinación con los Secretarios de Defensa y Transporte, así como el Administrador de la NASA, a evaluar el cumplimiento estatal de la Ley de Gestión de la Zona Costera (CZMA, por sus siglas en inglés) y determinar si los estados están obstaculizando el desarrollo de infraestructura de puertos espaciales bajo la CZMA o imponiendo restricciones incompatibles con la ley federal.
Los Secretarios de Defensa y Transporte y el Administrador de la NASA también deben armonizar sus procesos de revisión para eliminar la duplicación de regulaciones y agilizar el desarrollo de puertos espaciales.
Asimismo, la orden también exige la creación de un proceso de autorización simplificado para nuevas actividades espaciales con el objetivo de mejorar la competitividad y el liderazgo de Estados Unidos en las industrias emergentes basadas en el espacio, según una información de la agencia de noticias Xinhua.

