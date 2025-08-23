BRASIL - JAIR BOLSONARO - LINDBERGH FARIAS

Diputado brasileño pidió la prisión preventiva de Bolsonaro por riesgo de fuga


El líder del gobernante Partido de los Trabajadoresde Brasil en la Cámara de Diputados, Lindbergh Farias, presentó hoy ante el Supremo Tribunal Federal (STF) una solicitud de prisión preventiva contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) por incumplir las medidas cautelares impuestas por la Corte.

En rueda de prensa, Farias dijo que existe una posibilidad real de que el expresidente huya del país, y dijo que, incluso bajo arresto domiciliario, Bolsonaro estaba liderando acciones de la oposición para intentar frustrar las investigaciones en su contra.

El exmandatario es investigado por tentativa de golpe de Estado a fines de 2022 e inicios de 2023. Bolsonaro, junto a otros altos funcionarios de su gobierno, serán juzgados por la Corte Suprema a inicios de septiembre.

Farias afirmó tener «informaciones seguras» de que Bolsonaro está elaborando un plan para pedir asilo en la embajada de Estados Unidos, lo que podría ocurrir a pesar de que el exmandatario lleva tobillera electrónica.

«Tenemos información de que están trabajando en un plan para que Bolsonaro se refugie en la embajada de Estados Unidos. Es ingenuo pensar que esperarán el juicio en el STF», aseveró el líder del PT.

En su pedido a la Corte, Farias afirmó que las conductas de Bolsonaro «trascienden la mera desobediencia individual y se inscriben en un patrón de caos organizado y desestabilización institucional».

El diputado sostiene además que todos los actos tienen su origen en una lógica de permanente intimidación a las autoridades públicas, a través de la propagación de desinformación a gran escala, de la movilización de estructuras de milicias digitales y de la creación de un ambiente de inestabilidad política, económica y social.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: cambio climatico, desarrollo sustentable, energía, Patagonia

Transformación sustentable, una tarea pendiente

TERMÓMETROS

Etiquetas: imagen negativa, Javier Milei

Milei suma rechazo
Etiquetas: diputados, lla, ruptura

Ruptura en LLA
Etiquetas: ana clara romero, Comodoro Rivadavia, Gustavo Menna, hospital militar, Ignacio "Nacho" Torres, LUIS PETRI

Torres en modo campaña

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: cerro piltriquitron, El Bolsón, turista

Hallan a turista extraviado en el Cerro Piltriquitrón
Etiquetas: Aerolíneas Argentinas, atepsa, controladores aéreos

Aerolíneas Argentinas denunció a ATEPSA por impedirle despegar 9 vuelos
Etiquetas: bolsa de comercio de rosario, Javier Milei

Milei dijo que la tasa de interés sube porque “están los kukas”