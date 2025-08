Detuvieron otra vez a Morena Rial: iba a alta velocidad y sin papeles

Morena Rial, hija del periodista Jorge Rial, protagonizó otro episodio polémico, ya que fue demorada en un control vehicular, mientras circulaba a alta velocidad por la Avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Lugano.

La situación se complicó para la joven, ya que además de no haber respetado el límite de velocidad, tampoco tenía los papeles del seguro, uno de los documentos necesarios para poder transitar.

“Iba por la avenida. La frena la policía a Morena, a Rosmary (una conocida de la hija de Jorge Rial) y a dos autos más. Fue en Lugano. Iban a alta velocidad y frenaron. Pensaron que era una especie de picada”, relataron en el programa LAM.

“Cuando les piden los papeles ¿Y qué pasaba acá? Morena y Rosmary no tenían los papeles. El auto es de Rosmary, que es una mai umbanda, a quien Morena conoció en lo que sería como la catequesis umbanda”, añadieron.

Además, remarcaron que Morena “estuvo dos horas esperando porque le llevaron el seguro”, al tiempo que indicaron: “Vos lo podés tener digital, pero raro, porque se lo llevaron impreso. Una persona fue con el papel y Morena siguió hacia Lugano”.

Por su parte, Angel De Brito -conductor del programa- fue más allá y expresó de manera enigmática: “Acá pasó algo más turbio”.

Este episodio puede complicar aun más la situación judicial de Morena, de 25 años, quien fue arrestada en enero último por haber participado de un “escruche” (ingresar a una vivienda con fines de robo cuando no están los propietarios), junto a otras cuatro personas.