Detenido por golpear a su expareja



A primera hora de este miércoles, la Policía asistió a calle Nicaragua al 1500 de Trelew ante el llamado de que estarían agrediendo a una mujer en su casa. Cuando arribó, la mujer se encontraba sentada en el exterior de la vivienda acusando dolencias en su cuerpo.

La víctima acusó a su pareja de haberla agredido con golpes de puño y punta pies dentro del domicilio. En el momento que la joven de 28 años es resguardada, salió de la vivienda el agresor exaltado, bajo un presunto estado de ebriedad, empuñando un arma blanca.

Lo redujeron, colocaron las esposas para resguardar a la víctima y fue detenido. Este miércoles se realizará la audiencia de control de detención por el delito de lesiones en contexto de violencia de género.

La víctima realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer.