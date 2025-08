Crimen de Kim Gómez: este miércoles audiencia clave para definir si el caso va a juicio

Una audiencia clave se desarrollará este miércoles para definir si el caso por el crimen de Kim Gómez, la niña que fue arrastrada varias cuadras por delincuentes menores durante un robo en La Plata, va a juicio.

Carmen Ibarra, fiscal de la UFI N°3 de dicha ciudad confirmó que este miércoles 6 de agosto por la mañana se sabrá si el joven de 17 años, único imputable en este caso, va a ir a juicio por el delito de “homicidio en ocasión de robo”.

En tanto, será la jueza María José Lescano quien definirá el futuro de la causa, luego de la solicitud de Ibarra.

En este marco, desde la Fiscalía de menores le indicaron a este medio que hay pruebas contundentes para que el asesinato de la niña vaya a juicio.

Por el caso, que conmocionó a todo el país, el adolescente se encuentra detenido con prisión preventiva, mientras que el chico de 14 años, otro de los acusados, estará por el lapso de dos años en un Instituto de Menores debido a que es inimputable.

Marcos Gómez, el padre la niña retiró hace poco el auto que los delincuentes le robaron, y que provocó la muerte de su hija, y lo donó a un club de fútbol de barrio.

“Pensé en romper y quemar el auto, pero finalmente opté por donarlo”, contó.

Además, al ser consultado sobre el último posteo de sus redes sociales, donde mostraba el auto y un elemento que era de su hija, Gómez respondió: “Cuando fui a retirar el auto, me encontré con una botella de agua que Kim me había pedido una vez en una estación de servicio y yo siempre le cumplía. Me dolió un montón verla, todavía tenía su agua”.