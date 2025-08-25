Con gol de Cavani, Boca le ganó a Banfield y sigue en su buen momento en la Liga Profesional

Este domingo en la tarde, Boca Juniors derrotó 2-0 a Banfield en el Estadio La Bombonera, en un duelo correspondiente a la 6ta. fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

Los dos tantos del “Azul y Oro” fueron realizados por los delanteros uruguayos Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Festejo en casa y desahogo para «El Xeneize»

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, Boca realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo, con jugadas colectivas que generaron diversas oportunidades claras de gol.

Sin embargo, las fallas en las distintas definiciones sellaron un frustrante 0-0 en el tanteador.

En el complemento del encuentro, el “Xeneize” liderado por el director técnico Miguel Ángel Russo regresó al terreno de juego con una mentalidad diferente que se observó reflejada en el resultado final.

En el minuto 9, Boca Juniors abrió el marcador de La Bombonera. El centro delantero uruguayo Miguel Merentiel aprovechó un error defensivo de Banfield y envió la pelota al fondo de la red.

A los 36 minutos, el elenco de La Ribera concretó el 2-0 en el marcador y selló su triunfo. El centro delantero uruguayo Edinson Cavani aprovechó un rebote dentro del área chica y con un cabezazo envió la pelota al fondo del arco banfileño.

Cómo quedan

Tras este contundente triunfo en condición de local, el “Xeneize” se quedó con el tercer lugar del Grupo A, con 9 unidades; quedando un escalón por debajo de Huracán, que posee 10 puntos.