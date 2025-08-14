Cayó con un cajón de fiambres robados y una notebook escondida en el pantalón

En la madrugada de este jueves , personal de la Comisaría Segunda de Puerto Madryn detuvo a un hombre acusado de robar en un autoservicio ubicado en calle Islas Malvinas.

El hecho ocurrió cerca de las 3:00, cuando el Centro de Monitoreo Policial alertó sobre un robo en proceso en el comercio. Al llegar al lugar, los efectivos detectaron a un sujeto en un descampado, en la intersección de Domecq García y Salta, que llevaba un cajón de madera con distintos fiambres.

Durante el procedimiento, al realizarle el palmado de seguridad, los policías hallaron una computadora tipo notebook oculta en la parte frontal de su pantalón.

Minutos después se hizo presente el propietario del local, quien reconoció los elementos como suyos, confirmando que habían sido sustraídos del comercio.