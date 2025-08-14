Brindan un taller de economía circular en Puerto Madryn



La Secretaría de Ecología y Protección Ambiental de la Municipalidad de Puerto Madryn lanzó su primer Taller de Economía Circular, una iniciativa orientada a fomentar prácticas sustentables y promover la conciencia ambiental en la comunidad.

El taller dará inicio el jueves 21 de agosto, en el horario de 9:30 a 11:30 horas y se dictará de forma semanal, todos los jueves, hasta el 16 de octubre. Las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones del Club Municipal de Ciencias.

Durante el ciclo, los participantes podrán aprender a través de actividades prácticas sobre decoración de eventos con materiales reciclados, elaboración de ecovelas y reutilización de telas, con el objetivo de brindar herramientas creativas para transformar residuos en recursos útiles.

Las inscripciones estarán abiertas del 18 al 20 de agosto, de 9 a 12 horas, y podrán realizarse de manera presencial.