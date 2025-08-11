Australia reconocerá al Estado de Palestina en septiembre



Australia reconocerá formalmente al Estado de Palestina durante el 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, anunció este lunes el primer ministro, Anthony Albanese.

En una conferencia de prensa en la sede del Parlamento en Canberra, junto a la ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, Albanese afirmó que Australia reconocerá el «derecho» del pueblo palestino a tener un «Estado propio.»

«Una solución de dos Estados es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Medio Oriente y poner fin al conflicto, al sufrimiento y al hambre en Gaza,» dijo el mandatario y señaló que su gabinete se reunió el lunes por la mañana y respaldó la medida de reconocer la soberanía palestina como parte de un «esfuerzo global coordinado» que gana impulso para una solución de dos Estados