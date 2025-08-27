Advierten por presuntos reclamos reiterados en comercio de Puerto Madryn



En las últimas horas trascendió que, vecinos analizarían acciones legales a partir de una serie de reclamos reiterados por presunta mala calidad de productos comercializados en Puerto Madryn.

Según se pudo saber, se trataría de Global PVC que comercializa cerramientos con perfilería VEKA en la ciudad portuaria y zona de influencia. Si bien no hay datos oficiales, un grupo de vecinos habrían acordado tomar medidas ante presuntos reclamos no atendidos.

Aseguran que se habría detectado más de un caso de materiales defectuosos en aberturas de pvc. Según trascendió, la mala calidad de las aberturas podría deberse a materiales deficientes, y aparentes problemas en el funcionamiento de sus herrajes.

Por estas horas se analizan reclamos formales ante la aparente falta de respuesta a las demandas de los consumidores.