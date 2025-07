Se conoció la dolorosa frase que habría usado Nico Vázquez para terminar su relación con Gimena Accardi

La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez tomó a todos por sorpresa y los medios están en busca de los motivos que los llevaron a tomar la difícil decisión tras 18 años en pareja. Si bien se mencionaron nombres de posibles terceros en discordia, ambos actores desmintieron haber terminado por una infidelidad.

En Sálvese quien pueda, Yanina Latorre había dado a entender que la pareja se separó porque una de las partes se habría enamorado de otra persona. Su panelista Ximena Capristo ahondó más sobre la teoría y reveló cuál habría sido la dolorosa frase que usó el actor para terminar su relación con Accardi.

“A mí me dijeron que ella habría ‘flasheado’ con Nico cuando vino a hacer el reemplazo de Julieta Nahir Calvo en Tootsie (…) y que quedó seleccionada para Rocky y que Gimena fue parte de esta selección. En ese reemplazo ‘flashearon’ ellos. Hubo una tensión sexual que transmitían”, contó.

“Toda esta información llegó de adentro, y me dicen que Nico la encaró a Gimena y le dijo que ‘no era una calentura y que no la quería lastimar’”, reveló.

Por último, especificó que el actor de Rocky le habría dicho a su ex pareja que “se habría enamorado de otra persona”, de todas formas dijo creer las declaraciones de ambos: “Yo les creo que asumieron que necesitaban tiempo y que por eso se separaron”.