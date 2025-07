«No consumo mucho cuarteto, soy fanático de mi papá»: Ramiro Bueno recordó a su padre a 25 años de su muerte

Ramiro Bueno, hijo de Rodrigo, recordó a su padre a 25 años de su fallecimiento y reconoció que «ya no le duelen estás fechas». El referente del cuarteto perdió la vida tras un violento accidente vehicular en la autopista Buenos Aires-La Plata, el pasado 24 de junio de 2000, a sus 27 años.

En diálogo con Pablo Montagna, para Pasa Montagna (Radio Rivadavia AM 630), el cantante contó cómo vive esta importante fecha: “En estas fechas, ahora ya con casi 30 años, estoy como mucho más tranquilo en el hecho de que también me gusta compartir con la gente, hacerle llegar algún mensaje, poder compartir mediante redes sociales y demás. Más allá de que sean fechas particulares, yo lo tomo con mucho cariño”.

“Cuando era más pibe, quizás estaba como más contenido y me lo tomaba como para estar de duelo, pero ahora pude buscarle la vuelta para también yo poder disfrutar estas fechas y también poder tener estos momentos para compartir y para charlar”, explicó.

Sobre su padre y la memoria que tiene de él, Ramiro dijo que vive el recuerdo a través de los fanáticos de su papá: “Yo tengo la teoría de que cada persona me presentó un Rodrigo diferente. Me ha pasado de que siempre se me han acercado con mucho cariño, con respeto y eso es lo que le agradezco también mucho a la gente. A mí me sirve esa interacción en el día a día para enfrentar mi propia cotidianeidad, mis propios momentos y demás”.

“Al ser chico, en ese momento no me quedaron como muchos recuerdos propios. Tenía casi tres años, estaba una semana de cumplir. Así que con el correr del tiempo y demás fui como encontrando lo que era el material, los videos. Podía encontrar también un montón de cosas, tanto como los testimonios y demás, que me fueron como armando una figura de tomar dimensión y magnitud también de lo que significaba mi viejo para la gente”, reconoció.

Al igual que su padre, Ramiro también tiene una pasión por la música y encuentra en el cuarteto una conexión con su padre: “No sé si seguir ese legado completamente. Es una música que yo tengo mucho respeto, obviamente, y siempre lo hago para cantar temas de mi viejo y además lo hago con mucho cariño y lo siento como una conexión”.

Sin embargo, reveló que no es fanático del género que su padre lideró: “A mí me pasa que yo no soy un gran consumista del cuarteto en general, sino que tengo una especie de también fanatismo para con mi viejo, porque más allá de que sea papá, lo que hizo me gusta mucho desde la parte musical, de cómo él lo transmitía, de cómo él se desenvolvía arriba del escenario”.