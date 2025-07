“Me jodieron”: el demoledor posteo de Cinthia Fernández con el que anunció que cambia su vida para siempre

Cinthia Fernández trabajó en televisión como panelista y como actriz en teatro, pero hoy su mayor fuente de ingresos son sus redes sociales. Por eso tiene una preocupación muy grande desde que le hackearon su cuenta de Instagram y no pudo recuperarla.

La influencer se abrió una nueva cuenta y quiso sortear plata para conseguir seguidores rápidamente: “Regalo 2 millones de pesos si llegamos con esta cuenta a 2 millones de seguidores. Instagram me bajó mi cuenta principal, mi cuenta por la cual muevo mi actividad hace muchísimos años. Fue de manera muy injusta y realmente estoy tratando de rearmarme. De esta red social emanan tres empresas mías, mi local, mi marca de ropa y de maquillajes, y todas las empresas que me contratan gracias a Dios hace muchísimos años. Por ende, el daño fue muy profundo y de esto depende el futuro de mis hijas, las cuales ya conocen mi historia. Entonces para mí es una situación muy difícil. Espero que me ayuden y tendrán su recompensa. Si llegamos a 2 millones uno de ustedes se llevará 2 millones de pesos. Por favor, ayúdenme y difundan de la manera que más puedan este video. Los quiero. Gracias”.

Pero la red social le bajó el posteo y con eso Cinthia optó por darse por vencida: “Bueno, para terminar de seguir haciéndome mier**. Gracias. ¡Con esto ya cierro mis redes!”.

“Me voy a poner a reconstruir mi vida económica en otro lado. Gracias a todos por el apoyo y a mis enemigos que lograron esto, buena vida. Ojalá laburen la mitad de lo que yo lo hacía. Me jodieron mi vida y la de mis hijas”, aseguró.