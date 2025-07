Mauro Icardi le propuso a Wanda Nara que se aloje en su propio departamento, para ver a sus hijas en Turquía

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo que, como es de costumbre, dejó a sus hijas de por medio ya que el delantero del Galatasaray solicitó, a través de sus abogadas, volver a ver a las niñas en Turquía con una propuesta que incluye el “alojamiento” para su ex pareja.

Luego de varios conflictos mientras convivían en el mismo país, la ex pareja volvió a tener un punto de discusión porque el futbolista solicitó el “contacto transfronterizo por el término de siete días en Estambul” y con “intervención de cancillería”.

La misma propuesta dirigida a la conductora indica que se le otorgará “pasajes ida y vuelta para las menores y la madre -o persona que se designe para viajar- en categoría primera o business en Turkish Airlines”.

Recientemente, Nara señaló que en caso de que Francesca e Isabella se embarcaran en un viaje, no tendrían el acompañamiento de alguna persona externa, sino que deseaba ser ella quien las acompañe. Éste es un punto contradictorio porque el escrito ofrece el “alojamiento de Wanda Nara en Milán donde posee departamentos”.

El contrapunto no es sólo porque se le “otorga” una estadía en su propia casa, sino por la falta de interés de la mediática en iniciar la travesía. Asimismo, Nara se había mostrado dispuesta y, según ella “abierta” para que las pequeñas pasen tiempo con su padre.