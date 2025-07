Los Menores Sub 12 de Chubut, campeones en Dobles en el Nacional de Tenis en Rosario

La ciudad de Rosario, recibió el 3er Torneo Nacional de tenis para Menores del 2025, competencia disputada en el Jockey Club.

El certamen, contó con la participación de un equipo de tenistas representantes de la ASOTENECH, donde los chubutenses cumplieron con un gran actuación.

Suffriti y Vulcano, campeones del Nacional de Menores

En Sub 12 Damas, Delfina Pavón y Matilda Nogueira compitieron en su categoría, como así también lo hicieron en Sub 12 Varones, Bautista Suffriti ,Lucio Vulcano y Emilio Nogueira; mientras tanto en Sub 16 Damas jugó Justina Lassaga.

En los Dobles Sub 12 Varones la dupla conformada por Bautista Suffriti y Lucio Vulcano del Trelew Tenis Club, lograron el campeonato al superar en un disputado match 6/2 5/7 10/8 a Sergio Chacur y Juan Carnevale de Buenos aires.

Por parte de los Singles, Lucio Vulcano llegó hasta 4tos de final y Emilio Nogueira y Bautista Suffriti 1ra ronda además en las sub 12 Damas Delfina Pavón ( Tw) y Delfina Mondelo ( Bs) fueron semifinalistas y fueron superadas 6/1 6/4 por Margarita Uviedo (SF) y Matilda Werle (Bs As) que luego resultaron las ganadoras del certamen.

En tanto, en Singles, Delfina Pavón alcanzó los 4tos de final y Matilda Nogueira 1ra ronda, así mismo en las sub 16 Justina Lassaga hizo 1ra ronda.