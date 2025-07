Las muertes por enfermedades no transmisibles aumentaron un 43% en 20 años en América

Las muertes por enfermedades no transmisibles aumentaron 43% en América entre el 2000 y el 2021, alcanzando seis millones de fallecimientos ese año, según un nuevo informe publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Estas enfermedades, como las cardiovasculares, el cáncer y la diabetes, son responsables del 65% de todos los fallecimientos en la región, y casi el 40% de estas muertes ocurren antes de los 70 años. El envejecimiento y el crecimiento poblacional contribuyen a esta carga, pero el aumento se debe en gran parte a factores como el consumo de tabaco y alcohol, la alimentación poco saludable y la inactividad física.

En 2022, la obesidad afectaba al 33,8% de los adultos—un aumento del 28% desde 2010— y el 35,6% no realizaba suficiente actividad física. La prevalencia de diabetes llegó al 13,1%, con 43 millones de personas mayores de 30 años con esa enfermedad no tienen acceso a la atención que necesitan. La hipertensión afecta a más de un tercio de los adultos, pero solo el 36,4% de los casos están controlados.

Las enfermedades cardiovasculares lideran con 2,16 millones de muertes, seguidas por el cáncer (1,37 millones), la diabetes (más de 420.000) y las enfermedades respiratorias crónicas (más de 416.000). El suicidio, cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, provocó la pérdida de 100.760 vidas.

Algunas mejoras

La OPS señala que se registraron progresos en algunos factores de riesgo desde el 2000, como ser que el consumo de tabaco se redujo en un 22,1% y la cobertura de tratamiento para diabetes aumentó del 46,6% al 57,7%.

Sin embargo, la región no está en camino de alcanzar la meta mundial de reducir en 25% la mortalidad prematura por ENT para 2025. Entre 2010 y 2021, la reducción fue de apenas un 8%. Solo cinco países —Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Chile y Granada— están encaminados a cumplir ese objetivo. Con esfuerzos acelerados, otros once países de la región podrían alcanzarlo.

Una hoja de ruta para acelerar el progreso

La Organización Mundial de la Salud señala que el consumo de tabaco se cobra alrededor de ocho millones de vidas al año.

Para reducir la carga de estas enfermedades, la OPS recomienda a los países fortalecer políticas de prevención —como el control del tabaco y el alcohol, el etiquetado frontal de alimentos y la promoción de la actividad física— y reforzar la atención primaria para detectar y tratar tempranamente la hipertensión, la diabetes y el cáncer.

Además, es fundamental integrar la salud mental y la prevención del suicidio en la atención primaria.

Iniciativas de la OPS como HEARTS -presente en 33 países y que ha permitido el acceso al tratamiento de hipertensión a 5,7 millones de personas- son claves dentro de la estrategia regional Mejor atención para las ENT, que apoya a los países para fortalecer sus sistemas de salud e implementar planes nacionales.

Las ENT de un Vistazo 2025 -el segundo informe de este tipo elaborado por la OPS- busca también orientar políticas de cara a la Cuarta Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la prevención y el control de las ENT y la promoción de la salud mental y el bienestar, que se celebrará en septiembre de 2025. En ese encuentro, se espera que los países adopten una nueva declaración política, lo que representa una oportunidad clave para avanzar hacia sistemas de salud más equitativos y sostenibles, y abordar las causas estructurales de las ENT.