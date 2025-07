La lapidaria respuesta de Jésica Cirio a su ex desde la cárcel: “No vi nada, me contaron»

Jésica Cirio y Elías Piccirillo llevan casi cinco meses en el foco mediático, luego de que el empresario quedó detenido por estafas millonarias, lavado de dinero y el armado de una causa, en este marco es que la mediática le respondió al preso y terminó por afirmar su separación definitiva.

Con notable molestia en vistas de los medios de comunicación, Cirio afirmó que están divorciados: “Si, si, si”. Asimismo, el imputado se refirió a su ex mujer tras haber asegurado que el divorcio ocurrió en buenos términos: “No la cuidé, en ese punto no la pude proteger”

Por su parte, la entrenadora de zumba explicó que debió cerrar sus redes sociales por fuerza mayor: “No estuve pasando un buen momento”. Es que tras el encarcelamiento de Piccirillo se conoció que la hermana de Cirio falleció recientemente.

En cuanto al textual de su ex marido, señaló: “No vi nada, me contaron. Hace un tiempo que estoy retirada de los medios para cuidar a mi familia y a mi entorno”.

El ex empresario está acusado de liderar un operativo ilegal en el que se habrían plantado drogas y un arma en el domicilio de Francisco Hauque. Se encuentra imputado como el autor intelectual de un operativo clandestino ejecutado por policías, ocurrido la madrugada del 18 de enero en Recoleta.