La China Suárez, atrapada: ¿Podrá llevarse a sus hijos del país tras el explosivo conflicto??

Un nuevo conflicto que devino del Wandagate es el de Eugenia “La China” Suárez y los padre de sus hijos, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, que le revocaron el permiso para que pueda salir del país con los niños, sin embargo, la intérprete no se da por vencida y apunta a una negociación que le permita cruzar la frontera y el continente con los pequeños.

En éstos días, la ex Casi Ángeles se encuentra en Turquía con su pareja -ex de Wanda Nara- Mauro Icardi. De allí, regresaría a Argentina el próximo 17 porque al día siguiente es el cumpleaños número 12 de la mayor de los hermanos.

Así que tras el arribo al país albiceleste, la actriz se quedaría hasta el 25. Por tanto, habría un acuerdo para que la se lleve a los menores -Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, de Benjamín Vicuña- durante dos semanas.

No obstante, es de público conocimiento la extensa carta que Suárez le dedicó al actor chileno en sus redes sociales donde lo trata de mal padre y con trastornos de adicciones, un fuerte desencadenante de conflicto.

Por tanto, el punto de partida para concluir el acuerdo implicaría que los abogados de ambas partes se puedan reunir. Aunque, la defensa de Vicuña, Máximo Petracci, envió un mensaje a los medios de comunicación.

Un representante del letrado señaló que Petracci, “muy formal y educadamente, prefiere no hablar con la prensa, pero va a tomar todo el rigor de la ley. Lo que hizo Eugenia va en contra del acuerdo que firmaron”.