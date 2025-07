El filoso mensaje de la China Suárez ¿a Pampita y Wanda Nara?: «Yo conozco a una zorra»

Mientras planea su inminente regreso a Turquía junto a sus hijos, la China Suárez utilizó su cuenta de TikTok para mandar filosos mensajes con dudosa destinataria, y las redes sociales especulan que son dirigidos a las mujeres que acompañaron a sus ex parejas por años.

Días atrás, la actriz había enfrentado el hate que recibió cuando caminó de la mano junto a Mauro Icardi en los festejos del Galatasaray, replicando su divertida caminata junto a su hija Rufina. Ahora, la China eligió el mismo medio para contestar a las nuevas críticas.

Con un audio de una conversación que decía: “Quien nació para zorra, nunca será una señora de sociedad. Yo conozco a una zorra que se volvió señora de respeto. Tomó un baño de agua bendita y hoy vive en la iglesia rezando”.

Todo bajo la descripción: “Cuando me quieren hacer quedar mal, pero les tengo que refrescar la memoria”.

Rápidamente, los usuarios mencionaron que el audio era dirigido hacia Pampita, quien salió en defensa del actor chileno cuando ella lo trató de «mal padre» por revocarle el permiso libre para que salga del país con sus hijos.

En otro TikTok, la actriz cantó sobre el verso de Fergie en My Humps, canción de la banda Black Eyed Peas, que habla de cómo los hombres la prefieren a ella, la tratan bien y les gusta vestirla con marcas caras.

Los usuarios interpretaron que la canción pegadiza sería en respuesta a Wanda Nara, quien días atrás dijo que la China le usaba las cosas que ella había dejado en la casa que compartía con Mauro Icardi en Estambul.