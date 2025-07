Cuándo es La Velada del Año 5 de Ibai Llanos: todas las peleas

Ibai Llanos está ultimando los preparativos de «La Velada del Año 5», el esperado evento que volverá a reunir a famosos influencers y streamers en el cuadrilátero de boxeo.

La edición de este año promete una noche cargada de emoción y adrenalina, capturando la atención de toda la comunidad digital y deportiva. Serán siete peleas y siete shows.

La edición de «La Velada del Año 5» tendrá una destacada presencia argentina sobre el cuadrilátero, elevando la expectativa en el público hispanohablante.

El reconocido youtuber Tomás Mazza se enfrentará a ViruZz en uno de los duelos más esperados. Además, el comediante Gaspi tendrá su propio desafío al medirse contra Perxitaa, prometiendo un espectáculo lleno de adrenalina y momentos memorables para los fanáticos.

Cuándo es La Velada del Año 5 de Ibai Llanos

El espectáculo, que se llevará a cabo el próximo viernes 26 de julio de 2025, verá a algunos de los creadores de contenido más grandes de la actualidad dejar temporalmente sus pantallas para ponerse los guantes y subir al ring.

Ibai ha logrado, una vez más, convocar a figuras destacadas del internet y a diversos artistas al Estadio La Cartuja de Sevilla.

Cartelera completa de peleas de La Velada del Año 5

Peereira7 vs Rivaldios

Perxitaa vs Gaspi

Abby vs RoRo

Andoni vs Carlos Belcast

Alana vs Ari Geli

Viruzz vs Tomás Mazza

TheGrefg vs Westcol

Los siete shows de La Velada del Año de Iban Llanos

Myke Towers

Grupo Frontera

Los del Rio

Eladio Carrión

DelaRose

Melendi

Aitana