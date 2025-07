Convocan en Madryn a la Feria Municipal del Libro

Los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre, se llevará a cabo en Puerto Madryn la Feria Municipal del Libro, por lo que desde la Subsecretaría de Cultura local invitaron a autoras y autores, y editoriales y librerías de todo el país a participar del evento.

Para realizar cualquier tipo de consultas pueden dirigirse a la Mesa de Entrada de la Casa de la Cultura en Roque Sáenz Peña 86, comunicarse via mail a [email protected] o al teléfono 4472060. La fecha límite para el envío de postulaciones será el día viernes 29 de agosto, sin excepción y es importante tener en cuenta que la organización no cubrirá gastos de traslado, estadía ni honorarios por participación.

Sobre las obras

Se recibirán obras en formato libro (ficción, no ficción, poesía, ensayo, crónica, etc.), ya sea publicadas de manera independiente o por editorial y no debe haber sido publicada con anterioridad al año 2023. Se dará prioridad a las obras que se presenten por primera vez en esta feria, especialmente aquellas que no hayan sido presentadas en ferias del libro de localidades cercanas durante el año 2025 (como Trelew, Rawson, Gaiman, Dolavon, Comodoro Rivadavia, entre otras).

Todas las obras serán evaluadas por un comité designado por la organización, el cual seleccionará aquellas que formarán parte del programa oficial, considerando criterios de calidad, pertinencia y diversidad. Las condiciones de las presentaciones de libros serán organizadas de manera conjunta entre la organización y cada autor/a y cada presentación contará con un tiempo máximo de 40 minutos.

Es importante destacar que al completar el formulario, los postulantes deberán adjuntar sus datos personales completos, una breve biografía del autor/a (máximo 500 caracteres), ficha técnica del libro, imagen de tapa en alta resolución y fragmento representativo del libro (hasta 2 páginas en formato PDF).

Stands

Podrán participar librerías, editoriales, colectivos culturales y autores/as independientes con sus propios stands o formando parte del stand colectivo.

La organización asignará los espacios, teniendo en cuenta la disponibilidad, orden de inscripción y requerimientos. Es responsabilidad de cada expositor/a la atención y gestión de su stand durante los días del evento.

Es importante que los stands estén atendidos durante el horario de funcionamiento de la feria: jueves y viernes de 9 a 20 horas y sábado y domingo de 14 a 21 horas.

Cada stand deberá designar una persona responsable y mantener el orden y cuidado del espacio. Todos los expositores deberán donar un ejemplar de al menos uno de sus libros, el cual será destinado a la Biblioteca Pública Municipal Domingo Faustino Sarmiento.

En el caso del stand colectivo, será el propio autor/a quien deberá realizar sus ventas. La organización no será responsable por la comercialización ni custodia de los ejemplares.

Toda situación no contemplada en el reglamento será resuelta por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn.