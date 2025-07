Buscó sexo por Internet y terminó siendo víctima de extorsión

Un hombre de Trelew de 31 años, denunció que le piden dinero y amenazan a su familia. Todo empezó cuando entró a una página de servicios “escort” y consultó precios por Whatsapp. Tres semanas después comenzó a recibir llamadas y mensajes intimidatorios de un teléfono con característica 280.

El interlocutor se presentó como Omar, representante de la empresa de “servicio de acompañante”. En varios audios le dijo: “Vos habías estado queriendo adquirir el servicio de chicas en reiteradas ocasiones y no concretaste ninguna. A raíz de esto, el director de la empresa te ha generado una multa que no es negociable”.

La supuesta multa es de $ 500.000. Ante la negativa de F, comenzaron los aprietes y amenazas, aludiendo a un supuesto sistema burocrático de la empresa. “Si no pagas tengo que proceder a tu trabajo, a tu casa o con algún familiar”.

Lo escalofriante fue cuando F recibió por mensaje una lista con información de todos sus familiares: nombre, fecha de nacimiento, edad, domicilio y DNI. En la lista figuraban menores de edad.

Las amenazas continuaron: “A mí no me importa si es menor o mayor. Yo voy para tu casa y me llevo cualquier elemento de valor. Me llevo una tele o una play, no me importa quién esté”.

F se presentó en Jornada luego de hacer la denuncia en la policía. Contó: “Tienen información de mi hermana, mi viejo, mi hermanito de 11 años, mis sobrinas que tienen 12 y 14”.

Personal especializado confirmó que no es la primera vez que ocurren este tipo de hechos. Aseguran que estas páginas no son oficiales y que las promociones que ofrecen son irreales.

Estos sitios recogen información personal privada del usuario y la usan en su contra para extorsionar. Cuando ocurre, recomiendan derivar lo sucedido a Ciberdelitos para analizar el caso.