Alfano se metió en la pelea entre la China y Vicuña: «Qué buena noticia, un padre se hará cargo full time»

«Qué buena noticia. Un padre se hará cargo full time de sus hijos, como han hecho tantas madres. Trabajarás menos para darles más tiempo de calidad, tampoco te hace falta el dinero Benja. Y comparar el tiempo de trabajo con tiempo de hijos, no se puede. Vives en mi cuadra así que te veré a diario ocupándote de ellos. Lo que necesites», escribió Graciela Alfano en sus redes sociales al enterarse sobre la pelea entre la China Suárez y Benjamín Vicuña.

En diálogo con Mujeres Argentinas, Grace dijo que ella seguirá defendiendo a Eugenia, como viene haciendo desde hace tiempo. «Benjamín es una persona muy correcta, de ser correcto a ser un buen padre, son dos cosas diferentes».

«No soy amiga de la China, lo que me movió es ver una mujer acosada en los medios», sumó Alfano, al tiempo que criticó a Martín Cirio por haber apodado «Tatiana» a la China.

Por último, contó una anécdota del día que se cruzó en el barrio con Vicuña y él estaba con los dos hijos que tuvo con la China Suárez: «Tengo una prueba curiosa de una mañana que vuelvo de gimnasia con una amiga, me dirijo a la Shell y veo una nena descalza caminando entre los autos. Mi amiga la agarra, la toma de la mano y le dice que se llama Magnolia. Se le escapó la chica, eso pasó, lo vi yo. Entramos y luego nos sacamos una foto».