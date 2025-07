Alerta en la Franja de Gaza por los bebes desnutridos

La directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alertó que miles de bebés en Gaza carecen de una nutrición adecuada, ya que el acceso a la ayuda sigue gravemente obstaculizado. “Muchas madres han muerto o están demasiado desnutridas para amamantar a sus hijos, por lo que corren el riesgo de morir o de sufrir daños permanentes en su salud”, declaró Catherine Russell en una publicación en redes sociales. “Cada minuto cuenta para salvar sus vidas”, añadió.

Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) insistió en que tiene miles de camiones de suministros esperando para entrar en la Franja. “Tenemos alimentos suficientes para toda la población durante un mes, son 180 millones de comidas», precisó Sam Rose, funcionario de UNRWA.

Rose detalló que no solo se trata de comida, sino también medicamentos críticos, artículos de refugio y suministros básicos de higiene.

Los bombardeos israelíes

Más de cien personas murieron y otras 350 resultaron heridas en los bombardeos israelíes en Gaza el domingo, horas ante de la reunión en la Casa Blanca del primer ministro israelí y el presidente de Estados Unidos para hablar sobre un posible alto el fuego.

En la madrugada del lunes, un bombardeo del Ejército israelí contra una clínica que servía como refugio, en el centro de la ciudad de Gaza, mató a seis personas, entre ellas a un bebé, según los medios locales.

Una de cada tres personas lleva días sin comer

Por su parte, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó que el fin de semana murieron más palestinos mientras intentaban conseguir alimentos, según los informes.

“Volvemos a condenar claramente la matanza de todos los civiles”, dijo el portavoz del Secretario General de la ONU en su encuentro habitual con la prensa.

Stephane Dujarric se refirió a una evaluación reciente del Programa Mundial de Alimentos (PMA), la cual muestra que casi una de cada tres personas lleva días sin comer en Gaza, lo que pone a más gente en peligro de inanición.

El director ejecutivo adjunto del PMA, Carl Skau, visitó la ciudad de Gaza la semana pasada para hablar con las familias y evaluar la situación humanitaria, describiendo la situación como “la peor que ha visto nunca, con gente muriendo sólo por intentar conseguir alimentos”.

La OCHA reiteró que, ante las necesidades humanitarias masivas y cada vez mayores, las autoridades israelíes deben abrir todos los cruces disponibles, facilitar plenamente el acceso humanitario al interior de Gaza y proteger a la población civil, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario.

Cuatro meses sin combustible

Mientras tanto, por cuarto mes consecutivo, las autoridades israelíes no han permitido la entrada de combustible en la Franja.

“Prácticamente todo el combustible restante se ha destinado a salvar vidas. Los proveedores de servicios, como los hospitales, han estado racionando los suministros, pero esto no puede mantener las operaciones de salvamento durante mucho más tiempo”, explicó Dujarric, añadiendo que las autoridades israelíes deben permitir su entrada “sin más demora”.

La falta de combustible accesible significa que no hay ambulancias, ni electricidad para los hospitales, ni agua limpia. También podría tener lugar un apagón de internet de forma inminente.

Más órdenes de desplazamiento

El domingo, las autoridades israelíes emitieron otra orden de desplazamiento en zonas de Jan Yunis, por segunda vez en dos días. Se calcula que más de 50.000 personas se encuentran en las áreas previstas para el desplazamiento.

Dujarric señaló que, desde el final del alto el fuego en marzo, más de 700.000 personas han sido desplazadas en Gaza. “Muchas han sido desplazadas más de una vez, y no tienen un lugar seguro al que ir. El hacinamiento es especialmente grave en Al Mawasi y otras zonas costeras”, indicó el portavoz.