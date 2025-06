Wanda Nara reveló la pesadilla constante que tienen sus hijas: «Tengo miedo de…»

La batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa luego de que el futbolista denunciara que sus hijas están en situación de desamparo, mientras que la empresaria continúa de vacaciones en Ibiza.

En diálogo con Ángel de Brito en LAM, la empresaria aclaró la situación con su ex pareja y habló sobre la angustia que padecen sus hijas Francesca e Isabella al ver a su padre con su nueva familia en Turquía: la China Suárez y sus tres hijos.

Wanda contó que en la audiencia que tuvo lugar en Milán, el futbolista le exigía a la Justicia la tenencia de sus hijas y que estas vayan a vivir con él en Turquía, algo que según ella, las menores no quieren.

“Hace 9 meses o más (que nos fuimos) y todavía no recibimos la mudanza de Turquía. A mis hijas les doy tranquilidad todas las noches (de que eso no va a pasar) para que puedan descansar en paz”, le explicó a De Brito.

Luego, relató que de la angustia, sus hijas tienen pesadillas recurrentes tras una amenazas de su padre: “Ellas se levantan con pesadillas muy feas, diciendo ‘tengo miedo de despertarme arriba de un avión’”, reveló.

“Y yo les digo que eso es imposible, y ellas dicen que el papá les dijo que se iban a levantar arriba de un avión y que iban a estar en Turquía”, contó.

“Y ellas le dice ‘¿y mamá?’. ‘Mamá cuando tenga libre, cuando deje de hacer las pelotudeces que hace las va a venir a ver. Una, dos veces al año, las va a venir a ver’, les dice él”, explicó Wanda sobre lo que atormenta a sus hijas.