Wanda Nara habló tras la denuncia por desamparo de sus hijas y apuntó contra Mauro Icardi

Wanda Nara reaccionó ante la última denuncia de Mauro Icardi contra ella, donde la acusó de dejar a sus hijas en situación de desamparo. Desde Ibiza, la empresaria se comunicó con Ángel de Brito mientras LAM estaba en vivo y se refirió a la última polémica.

En principio, aclaró lo sucedido durante la audiencia en Milán: “Me llegaron algunas cosas de las que están diciendo y me gustaría aclararlas, porque a veces el que calla, otorga. Estoy de viaje por trabajo. Vine por la audiencia donde quedó muy claro que él quiere llevarse a mis hijas a vivir a Turquía y si es posible que yo también vaya a vivir allá”.

«En la última comunicación que hubo con el Ministerio Público Tutelar le pidieron que evite mostrarse con los hijos de su novia porque eso les generaba a las nenas una angustia. Él todavía no autorizó la terapia psicológica de las hijas, y se niega a pagarla… yo dije que lo iba a pagar yo, no es ese el problema, pero necesitamos su firma, y se niega», explicó sobre lo que ocurre con la Justicia aquí.

Luego, advirtió que sus hijas se vieron muy afectadas al ver las últimas imágenes familiares del futbolista en Turquía: “Adjunté un certificado de la empresa que se acercó a mi casa. Vieron un cuadro muy grande de angustia. Yo tengo hijas sanas, que tienen todo para ser felices, pero hoy vinieron a verlas y dijeron que tienen mucha angustia”.

Según Wanda, los profesionales del caso le pidieron a Icardi que trate de mantener su vida en privado: “Que haga lo mismo que está haciendo, pero sin mostrarlo». Y que terminó haciendo todo lo contrario: «Cuando la angustia viene de alguien de su familia, es algo casi imperdonable”.

“Mis hijas se levantaron con imágenes virales del papá en la pileta de ellas, con su mascota y con otros niños en sus habitaciones y con sus juguetes», lamentó sobre lo sucedido en Turquía.