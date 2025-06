Se terminó el amor: Ángela Torres y Rusherking nuevamente separados

Tras un distanciamiento y una inesperada reconciliación, Ángela Torres y Rusherking decidieron ponerle punto final a su noviazgo. Según adelantó Ángel de Brito, los cantantes tendrían preparado un comunicado para informar a sus seguidores sobre su reciente estado sentimental.

El conductor de LAM brindó los detalles de esta nueva separación y sobre qué los llevó a tomar la difícil decisión tras años en pareja: “No hay terceros en discordia, porque lo chequeamos con ellos. Todavía no salió el comunicado, puede salir. Fue decisión de los dos separarse”.

«El motivo: reiteradas peleas, discutían mucho, no se ponían de acuerdo en varias cosas», reveló.

Además, leyó un mensaje que le mandó Torres confirmando la información: «‘Terminamos super bien y hay mucho respeto’, nos dijo ella».

No es la primera vez que los jóvenes se separan, ya que en enero de este año anunciaron su separación por el mismo motivo, para luego reaparecer juntos en San Valentín como si no hubiera sucedido nada.