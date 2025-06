«Se murieron los dos en una semana»: el anuncio de Roxy Vázquez en TN que rompe el corazón de sus seguidores

Roxy Vázquez se tomó unos minutos en la señal TN para hablar del drama que está atravesando desde hace unos días por la muerte de su padre y luego de su madre.

“Fue de un día para el otro, el 8 de junio perdí a mi papá a las 8 de la mañana, de manera sorpresiva y una semana después se murió mi mamá que estaba atravesando un cáncer. Estaba atravesando una metástasis muy complicada, estábamos hace seis meses todos tratando de sobrellevar esa situación de la mejor manera y acompañándola”, comenzó a contar la periodista.

“No se lo deseo a nadie, es una enfermedad espantosa, es una agonía horrible cuando el cuerpo no es el que conocés. Estoy destrozada, tengo el corazón roto, estoy triste y angustiada, tal vez es uno de los peores momentos de mi vida, pero elijo venir a trabajar porque es la mejor manera de homenajear a mis viejos, que eran dos laburantes, inmigrantes italianos, españoles, un poco la historia de la Argentina”, continuó Roxy.

“Acá estoy. Si faltaba a trabajar, el primer mensaje era de mi vieja o mi viejo, así que es mi mejor manera y creo que me va a hacer bien el calor de mis compañeros de todo el canal. Mis hijos están bien, estamos muy unidos, gracias a mis amigas, que son como hermanas que me dio la vida”, siguió.

Por último, la conductora agradeció una vez más y remarcó que se tomará su tiempo para hacer el duelo: “Decirles gracias, que acá estoy, que no soy la misma por supuesto, que voy a duelar, que no soy la misma Roxy de alegría, por supuesto que es un golpazo, que estoy muy triste”.