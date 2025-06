Quién es el nuevo amor de Alex Caniggia

Alex Caniggia se separó hace muy poco de Melody Luz y la bailarina rehízo su vida rápidamente al presentar a su nuevo amor: el cocinero Santiago del Azar. Pero Alex tampoco está solo y así lo demostró durante este fin de semana en una salida pública con una bella joven a quien ya le presentó a su hija Venezia.

Se trata de Ivana Capialbi, una joven de 29 años, que al igual que él lleva una vida de lujos. Ella vende productos de estética que promociona en sus redes sociales.

Alex e Ivana fueron vistos comiendo juntos en restaurantes exclusivos de Costanera y de Puerto Madero, mientras que el fin de semana lo pasaron en un campo muy top.

«Domingo de campo con la familia», escribió el mediático, que a diferencia de su pareja anterior que era más sencilla, esta vez puso sus ojos en una mujer acostumbrada a los lujos. En sus redes sociales suele mostrar sus carteras de marca y sus salidas extravagantes.

«Puede ser que la separación me hizo bien. La soltería me refrescó. A Melody le deseo lo mejor. Que la haga muy feliz, porque la quiero mucho. Siempre va a ser la madre de mi hija. Ella es una madraza, no le pudo haber tocado mejor madre a Venezia“, había dicho Caniggia tras su separación.