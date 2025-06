Paulo Londra le pidió casamiento a Martina Quetglas: todos los detalles

Paulo Londra y Martina Quetglas llevan tres años de relación y hace algunas horas, el cantante, dio el paso decisivo, le pidió casamiento a su novia quien se encargó de compartir la feliz noticia en redes sociales y revelar algunos detalles del momento.

Como esas propuestas que se preparan con antelación, no es difícil imaginar al intérprete de R&B con la ansiedad de ese viaje a Ibiza y el anillo guardado en la valija. Así lo describió la jóven: “Y no fue un viaje cualquiera, fue el viaje que siempre soñé, el que de pequeña veía que era el verdadero sueño de una mujer o por lo menos el mio, decir sí, quiero».

Esa frase, fue acompañada por un emoticón de anillo y continuó: “Gracias por ser la mejor persona que me podía tocar en mi vida, por cuidarme, por valorarme, por hacerme sentir segura, por ser ese gran compañero que nunca pensé que me podía pasar, hasta que llegaste vos”

“Superaste todas mis expectativas y lo seguís haciendo día a día, no te imaginas lo que sos para mí, SI quiero pasar toda la vida con vos, SI quiero mi amor, mi Pau, mi persona favorita en este mundo. Vamos por todo”, concluyó la dedicatoria.

En el carrete de imágenes se los puede ver con un bello paisaje de fondo y ambas manos con el símbolo de la unión de por medio. Por su parte, el músico respondió: “Te amo reina, sos la mujer de mi vida. Siempre juntos con Dios, intentando ser mejores todos los días. Te admiro y amo mucho”.