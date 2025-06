OIEA convocó a reunión de emergencia tras ataques de EEUU a Irán

El organismo de control nuclear de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó este lunes que existirían daños subterráneos muy importantes en el emplazamiento nuclear iraní de Fordow, dada la carga explosiva utilizada y la naturaleza extremadamente sensible a las vibraciones de las centrifugadoras.

En una reunión de emergencia de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el director general de la OIEA, Rafael Grossi, declaró que ya son visibles cráteres en el emplazamiento de Fordow, lo que indica el uso de municiones de penetración del terreno.

La constatación de la OIEA coincide con las declaraciones de Estados Unidos. “En este momento, nadie, incluida la OIEA, está en condiciones de haber evaluado completamente los daños subterráneos en Fordow”, agregó Grossi.

En el emplazamiento nuclear de Isfahán, otros edificios fueron alcanzados por los misiles de crucero estadounidenses, expresó Grossi.

Entre los edificios afectados figuran algunos relacionados con el procesamiento del uranio, según informaciones de la agencia de noticias Xinhua.

También en este emplazamiento, las entradas a los túneles utilizados para el almacenamiento de material enriquecido parecen haber sido alcanzadas.

En el centro de enriquecimiento de Natanz, la planta de enriquecimiento de combustible fue alcanzada por la munición estadounidense, según Grossi.

“Irán ha informado a la OIEA de que no se ha producido ningún aumento de los niveles de radiación fuera de las instalaciones en los tres emplazamientos”, confirmó Grossi.

Un giro peligroso

El bombardeo estadounidense de instalaciones nucleares iraníes marca un giro peligroso en una región que ya se encuentra en crisis, declaró Guterres en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

“Desde el inicio de la crisis (entre Israel e Irán), condenó repetidamente cualquier escalada militar en Oriente Medio. La población de la región no puede soportar otro ciclo de destrucción. Y, sin embargo, ahora corremos el riesgo de caer en un ciclo de represalias”, afirmó.

Para evitar una mayor escalada, debe prevalecer la diplomacia, los civiles deben ser protegidos y la navegación marítima debe ser garantizada, señaló Guterres.

“Debemos actuar, de forma inmediata y decisiva, para detener los combates y retomar negociaciones serias y sostenidas sobre el programa nuclear iraní”, instó.

Guterres llamó a una solución creíble, integral y verificable para restablecer la confianza, incluyendo inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, oficina conectada a la ONU para el control nuclear.

Enfatizó que el Tratado de No Proliferación es una piedra angular de la paz y la seguridad internacionales, y añadió que Irán debe respetarlo plenamente. Todos los Estados miembros, manifestó, deben actuar de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y otras normas de derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario.

“Las Naciones Unidas están dispuestas a apoyar cualquier esfuerzo encaminado a una solución pacífica. Pero la paz no se puede imponer, hay que elegirla”, sostuvo Guterres.

En palabras del secretario general: “Nos enfrentamos a una decisión difícil. Un camino conduce a una guerra más extensa, a un mayor sufrimiento humano ya graves daños al orden internacional. El otro conduce a la desescalada, la diplomacia y el diálogo. Sabemos cuál es el camino correcto”.

También invitó al Consejo de Seguridad y a todos los Estados miembros de la ONU a actuar con sensatez, moderación y urgencia en favor de la paz.

El régimen internacional de no proliferación nuclear podría “desmoronarse”

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, advirtió que tras los ataques estadounidenses del sábado contra instalaciones nucleares de Irán el régimen internacional de no proliferación nuclear podría desmoronarse a menos que se reanude la diplomacia.

“El régimen de no proliferación nuclear que ha sustentado la seguridad internacional durante más de medio siglo está en peligro. Los dramáticos acontecimientos en Irán se han agravado aún más con los bombardeos de anoche y la posible ampliación del conflicto”, declaró Grossi en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad.

Señaló que existe “una ventana de oportunidad para retomar el diálogo y la diplomacia. Si esa ventana se cierra, la violencia y la destrucción podrían alcanzar niveles impensables, y el régimen global de no proliferación tal como lo conocemos podría desmoronarse”.

Irán, Israel y Medio Oriente necesitan la paz y existe un camino para la diplomacia, afirmó, mientras que enfatizó en la necesidad de volver a la mesa de negociaciones.

Sobre la destrucción causada por los ataques estadounidenses, Grossi sostuvo que hubo daños estructurales, pero no se registraron emisiones radiactivas.

Según Grossi, son visibles cráteres en la planta de Fordow, principal centro de enriquecimiento de uranio al 60% en Irán, lo que indica el uso de municiones geotérmicas por parte de Estados Unidos.

En este momento, agregó, nadie, ni siquiera la OIEA, está en condiciones de evaluar los daños subterráneos en la misma planta.

Además, en la central nuclear de Isfahan unos edificios fueron alcanzados y Estados Unidos confirmó el uso de misiles de crucero. Entre los edificios afectados se incluyen algunos relacionados con el proceso de conversión de uranio.

También en esta planta, las entradas a los túneles utilizados para el almacenamiento de material enriquecido parecen haber sido alcanzadas, manifestó Grossi.

En la central de enriquecimiento de Natanz, la planta de enriquecimiento de combustible fue alcanzada nuevamente, y Estados Unidos confirmó el uso de municiones geotérmicas, ahondó.

Indicó que su organismo subrayó constantemente que los ataques armados contra instalaciones nucleares nunca deben producirse y que podrían provocar emisiones radiactivas con graves consecuencias dentro y fuera de las fronteras del Estado atacado.

Reiteró su llamamiento a la máxima moderación y señaló que la escalada militar amenaza vidas y retrasa una solución diplomática para garantizar a largo plazo que Irán no adquiera un arma nuclear. También amenaza el régimen global de no proliferación, subrayó.

“No permitamos que se cierre la puerta a la diplomacia. No permitamos que fracase el régimen de no proliferación. Independientemente de las posiciones y opiniones individuales, una cosa es segura, y es la simple verdad: no estaremos más seguros si hay más armas nucleares en más Estados del mundo”, declaró el argentino Grossi.

(Fuente: NA)