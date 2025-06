Morena Rial: «Quieren bajarme y no saben cómo hacer»

Morena Rial trabaja haciendo publicidades en sus redes sociales, pero cada día está más complicada porque le dan de baja sus cuentas. «Tercera cuenta inhabilitada. Pero no me van a bajar», aseguró la hija de Jorge Rial.

La influencer suele promocionar casinos, algunos de dudosa procedencia, y tal vez ese sea el motivo de las denuncias que recibe en su contra.

«Quieren bajarme y no saben cómo hacer», aseguró la joven, que se encuentra fuera de la cárcel, mientras se desarrolla la investigación policial por los robos de los cuales formó parte.

«Nueva cuenta de More @moorerialok. Se viene bomba», la promocionó su amigo y abogado Alejandro Cipolla.

En una reciente entrevista, Morena Rial reconoció que le pesa la fama: «Y sí, pesa. Yo estoy bien, no me falta nada. Mis hijos tienen salud, yo tengo salud. Quizás me merecía una infancia más normal. Mucho de lo que soy es también lo que pasé. Todos hubiéramos querido que algunas cosas fueran diferentes. No digo que es mala suerte; dentro de todo, estoy bien. No me falta nada. Mis hijos tienen salud y yo también».