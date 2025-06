“Me parece una locura que el fiscal acuse al policía por el asesinato de Thiago”, dijo Berni

El senador de Unión por la Patria y ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni consideró que es «una locura» que el fiscal acuse al policía por el crimen de Thiago Correa, el niño que recibió un disparo en la cabeza al quedar en medio de un titoteo entre el uniformado y delincuentes, a la vez que justificó que el efectivo «haya disparado once veces»

“Me parece una locura que el fiscal acuse al policía por el asesinato de Thiago. Hay muchas preguntas en la imputación”, expresó en diálogo con Splendid AM 990, a la vez que añadió: “En la legítima defensa se responde en consecuencia a la amenaza. El policía quedó solo frente a los agresores. Desde el punto de vista técnico, está justificado que el policía haya disparado once veces”.

Por otra parte, indicó que «no hay un solo fundamento” con el que los jueces se “puedan basar” para condenar a Cristina Kirchner, a la vez que dijo que “el cometido” es que la ex vicepresidenta “vaya presa”.

“Los grupos económicos privilegiados utilizan a la Justicia con sus presiones permanentes para proscribir a Cristina”, manifestó, tras lo cual dijo: “No hay un solo fundamento con el cual puedan basar semejante sentencia. El cometido es que Cristina vaya presa”.

Además, Berni manifestó: “El peronismo se fortalece siempre que la patria está en peligro. Vemos un país que todos los días ve en jaque su soberanía que no solo es territorial, actúan de manera inhumana maltratando a los jubilados todos los miércoles”.