Máximo Kirchner, sobre la CGT: «Me hubiera encantado que los que conducen vinieran y acercaran su solidaridad»

El diputado de Unión por la Patria Máximo Kirchner cuestionó a las autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT) por su ausencia en la movilización en defensa de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner que tuvo lugar el pasado miércoles en Plaza de Mayo.

“Me hubiera encantado que los tres que la conducen vinieran y acercaran su solidaridad, por más que ellos no la quieren a Cristina o no les guste como dirigente o no los represente, cuestión que es absolutamente válida”, sostuvo respecto de la ausencia de la central en la protesta en respaldo a la exvicepresidenta condenada a seis años de cárcel y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad.

En la misma línea, completó: “No me molesta, no me enoja y a nadie debe enojarlo o molestarlo que no se sientan representados por Cristina, pero me parece que les hubiera hecho bien a ellos en su relación con la sociedad”.

Kirchner planteó además que la central tiene sus propias lógicas y tiempos, y que está atravesada por el proceso de cambio de dirección que tendrá lugar en poco menos de cuatro meses, al tiempo que destacó la presencia de fuerzas no peronistas en la manifestación. “No quiero opinar desde afuera, pero sí creo que hay algo que los excede. El otro día pensaba, reformulando un viejo chiste: ‘qué es un esqueleto en un ropero’ y lo reformulé: es un tiempista que jugó a las escondidas y ganó”, aseveró.

“Hay gente que tiene mucho poder, que no ha dejado votos, que no le gusta perder a nada y, cuando ve que va a perder, busca cómo te puede sacar de la cancha”, denunció respecto al fallo de la Corte Suprema y sumó: “La sociedad reaccionó en conjunto, porque no todos los que fueron a Plaza de Mayo quizás votaban a Cristina, había partidos de izquierda, movimientos sociales, que tuvieron una actitud solidaria”.

El impacto de la condena en la interna peronista

El diputado también hizo eco del proceso de debate interno del peronismo que enfrentó a La Cámpora y a Cristina Kirchner contra referentes del espacio encolumnados detrás el gobernador Axel Kicillof por la conducción del espacio. “Desde algunos sectores se llevó la discusión a niveles personales, pero hay que discutir las políticas, porque la tarea no solo es que el 10 de diciembre de 2027 asuma una argentina o un argentino con ideas diferentes a las de este gobierno, sino que el día que termine su mandato se vaya como se fue Cristina, porque si no pareciera que fuera solo una carrera para llegar a la Casa Rosada”, sostuvo.

“Cuando los cuestionamientos son personales ya cambia. Conformar solamente un frente anti Milei no nos va a servir de mucho. Cuando fue la discusión del Fondo Monetario una de las argumentaciones centrales de quienes defendían el acuerdo era que no votarlo generaría un gobierno ultraderechista”, aseveró en una entrevista a Página 12.

Para Kirchner, la condena contra su madre puede ser el puntapié inicial para reordenar y unir al peronismo.

La reacción del Gobierno a la condena

En otro pasaje de la entrevista, el diputado peronista cuestionó el operativo de seguridad que montó la ministra Patricia Bullrich en San José 1111, la residencia donde la expresidenta cumple su condena al sostener que se trató de “un exageración de una herramienta”.

“Cuando las desvirtúas, las herramientas se terminan fatigando y la sociedad se termina alejando. Dicho esto, lo que le sucede a jubilados y jubiladas que quieren dar una vuelta al Congreso y que son tratados de la peor manera, abusivamente, es una prepotencia y abuso con el que Bullrich empuja a una parte de las fuerzas de seguridad”, planteó.

Sin embargo, habló de un gobierno “parcelado”, y recordó el alerta que envió el presidente Javier Milei durante un acto en Parque Lezama cuando advirtió a los jueces que intercedan ante el pedido libertario de encarcelar a Cristina Kirchner. «Teléfono, señores jueces”, citó.

“Los resultados los tenemos a la vista, pero creo que ahí es más el poder económico, las presiones del propio Fondo Monetario Internacional, en una Cristina que plantea de manera muy seria que ahí hay algo a revisar”, añadió, y sumó: “Y obviamente Macri, el odio que le genera porque la que le birla la reelección y lo transforma en el único presidente en Argentina que se presentó una reelección y no fue elegido. Creo que es la casta, la verdadera casta, la que fue contra Cristina”.

Un acuerdo amplio por el endeudamiento con el FMI y el futuro de CFK

El dirigente de La Cámpora propuso además pensar diez o cinco puntos básicos de consenso, a modo de compromiso, con las fuerzas políticas para resolver el problema del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin afectar a la sociedad.

Según Kirchner, el acuerdo debiera alcanzar a “todos aquellos que entiendan que es una cuestión racional y pragmática el desendeudamiento”, y entre los puntos incluiría que el representante del país en 2027 “no sea un delegado del Fondo Monetario Internacional”.

“Me he acostumbrado a ser prudente con las expectativas para evitar desilusiones profundas, pero sí tengo mucha expectativa en sectores de nuestra sociedad, en compañeros y compañeras y también en muchos secretarios generales de gremios que realmente están a la altura de la situación. Algunos hablan del dedo de Cristina. El problema es el dedo de Kristalina Georgieva y el Fondo Monetario”, planteó en un mensaje a la interna.

Por último, vaticinó el día a día de su madre, en cumplimiento de la condena, con la titular del Partido Justicialista firme y decidida, aunque admitió que impactará en la diaria. “Que sea firme como es, que sea decidida como es, no hace que esto no tenga un impacto. Estamos hablando de una persona, no de una superheroína de Marvel. Es una peronista hecha y derecha y aparte creció y militó en momentos muy difíciles y violentos y donde la vida estaba en juego en Argentina”, aseveró.

“Hay algo en ella que decide su destino. De haber traicionado las convicciones que la llevaron a militar, esto no sucedería. Hace un rato estaba con ella y por ahí se ríe porque pasan los autos tocan bocinas o gente que va pasando por ahí, le grita ‘Yo te amo’, gracias por esto, por lo otro”, concluyó.