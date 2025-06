Mauricio Macri confirmó el acuerdo entre el PRO y LLA en provincia de Buenos Aires

Mauricio Macri confirmó un acuerdo electoral «razonable» entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

«Hemos vuelto a hablar en estos días y la prioridad del PRO va a ser ayudar a que a este gobierno tenga éxito», prometió durante su exposición en el evento Energía Chubut 2050: Tierra de Futuro que se realizó en el Hotel Four Seasons.

“Yo diría que si hay algo importante que el PRO ha hecho en este año y medio es apoyar sistemáticamente, como nunca antes en la historia de la Argentina, de un partido que no es parte del gobierno había hecho con otro que gobierna. ¿Por qué? Porque la prioridad ha sido la gente, salir de la hiper a la que nos habían condenado criminalmente Massa, Fernández, Cristina Kirchner, etc., y darle la oportunidad de que al gobierno le vaya bien. Y eso no ha cambiado en absoluto”, sostuvo Macri.

En ese sentido, sostuvo que “las cosas van a ir madurando y van a ir en la dirección correcta. La prioridad es que a este gobierno le vaya bien, porque hay mucha gente que todavía la está pasando muy mal, le está poniendo el hombro. Porque la recuperación va por algunos lugares y otros no, como pasa siempre después de tanta destrucción, volver a construir no es fácil”, advirtió el dirigente del PRO.