Los artesanos de Chubut ya pueden renovar sus carnets

La Subsecretaría de Cultura de Chubut inició el proceso de renovación de carnets para todos los artesanos registrados en la provincia. La actualización podrá realizarse hasta el 19 de septiembre.

Además, desde la cartera cultural se indicó que los interesados en esta renovación podrán hacerlo mediante DINO, escribiendo al número de WhatsApp 2804603466 o ingresando al siguiente enlace: https://wa.me/message/F74KMSIHF4NPG1

También estará disponible la opción presencial a través de las Direcciones de Cultura y Comunas Rurales de cada localidad.

Requisitos

Para avanzar con la renovación, será necesario presentar: planilla de actualización de datos, fotocopia de DNI (frente y dorso), constancia de CUIL, una foto digital del interesado de frente en formato JPG (no impresa), diez fotos digitales de piezas artesanales diferentes tomadas desde distintos ángulos, cinco fotos del espacio de trabajo (herramientas y equipamiento) y dos imágenes que muestren más de diez piezas en conjunto. Cabe destacar que no se tendrán en cuenta las fotos de baja calidad o fuera de foco.

Desde el organismo provincial informaron que aquellas personas que no completen el formulario de actualización ni presenten la documentación solicitada en tiempo y forma no podrán acceder a la renovación del carnet.

Para más información o consultas, se puede escribir al correo [email protected], comunicarse con el Departamento de Artesanías de lunes a viernes de 8 a 14 horas o acercarse a las Direcciones de Cultura y Comunas Rurales correspondientes.