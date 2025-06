«Le hubiera gustado ver esto»: Elba Marcovecchio, sobre Jorge Lanata y sus investigaciones a Cristina Kirchner

Elba Marcovecchio, viuda del periodista Jorge Lanata, celebró la condena de Cristina Kirchner a 6 años de prisión con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y recordó el importante rol de su esposo en las investigaciones contra la ex presidenta.

En diálogo con Ángel de Brito para LAM, la abogada se mostró conmovida ante el fallo de la Corte Suprema: «Estoy muy emocionada. Pensé muchísimo en Jorge porque trabajó mucho en esta investigación y sin los recursos del Estado. No puede intervenir telefónos, no se pueden hacer medidas que la Justicia sí. Viajaba a todos lados y una vez que tenía todo el material, lo publica. Fue muy cauto».

Y siguió: «A Jorge le hubiera gustado ver esto. Creía en la Justicia, hacía la investigación y lo dejaba en manos de ellos. Estoy muy movilizada. Creía que podíamos tener un país mejor. Era un orgullo para él ser argentino».

A su vez, lamentó que el periodista no pudiera presenciar este fallo histórico: «Me gustaría tanto que estuviera acá, viendo. Lo merecía. Él investigó mucho, después es la Justicia la que condena y resuelve. Jorge no se creía juez. Puso a disposición toda la investigación, realmente un distinto. Era muy sabio y contracorriente, un libre pensador».

El conductor de Periodismo para todos, reconocido por sus investigaciones de casos de corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, falleció el pasado 30 de diciembre en el Hospital Italiano tras estar internado durante varios meses a raíz de una serie de complicaciones en su estado de salud, que incluyeron una neumonía y una falla multiorgánica.