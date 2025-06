La emoción de Nico Vázquez por interpretar a Rocky en el teatro: «En la obra no me ves a mí, lo ves a él»

Nico Vázquez atraviesa un gran momento en su carrera tras el éxito rotundo de “Tootsie” y ahora en su rol protagónico en “Rocky”, con localidades casi agotadas en todas sus fechas. En diálogo con Pablo Montagna para Pasa montagna (Radio Rivadavia) el actor manifestó su emoción por interpretar al icónico boxeador en la nueva producción teatral argentina en el teatro Lola Membrives.

El actor celebró las cuatro nominaciones que “Tootsie” tiene en los Martín Fierro del Teatro que se festejan esta noche en la Usina del Arte, trasmitidos por América TV: “Es una satisfacción, terminó hace un montón Tootsie y nos sigue dando mimos. Me parece muy interesante el premio Martín Fierro al teatro, siento que empodera también nuestra actividad”.

Vázquez destacó que en premiaciones donde se reúnen varios artistas, suelen surgir proyectos: “Es un encuentro que, cuando lo hacemos de verdad, es muy sanador, desde el compañerismo, la empatía, ojalá que salga bien y que sea una buena prueba”.

Sobre “Rocky”, el actor reveló que se encontraba en la preproducción de otra obra cuando le surgió la idea de llevar el clásico film al teatro, pero que no le gustaba que sea una comedia musical: “Yo no la quiero hacer musical, yo quiero hacer la película, yo amo el personaje. Entonces yo dije: ‘Si podemos sacar la música y podemos hacer realmente una versión argentina’, que es algo que me llena de orgullo, porque es la primera vez que se hace una versión de esta Rocky, lo más parecido a la peli es nuestra”.

Vázquez relató que tras tener el visto bueno para la producción de Rocky, debió someterse a un entrenamiento de alto rendimiento para poder interpretar correctamente al boxeador, luego de cambiar abruptamente su físico para ponerse en la piel de Dorita Sánchez de Tootsie.

“Para mí fue muy difícil la transformación que yo hice con Dorita Sánchez. El segundo año, yo había perdido mucha masa muscular, no la podía recuperar y nunca me había pasado. Me trajo bastante angustia eso, porque empecé no a reconocerme, me miraba en el espejo y no me gustaba lo que me volvía al espejo. Dejé de entrenar mucho tiempo, por lo cual había perdido fuerza, pero fuerza literalmente y me di cuenta que me había pasado un poco”, expresó.

“Me empecé a pasar con el aeróbico y terminé siendo la estructura realmente de esa mujer, entonces cuando había que hacer Rocky, tuve que empezar con mucho tiempo antes, nutricionista, boxeo, trabajo de fuerza… Y eso también lo pude lograr, porque cumplí diez meses de entrenamiento. Eso hizo que yo llegara como llegué, que no estuve así ni a los 20 años, no lo puedo creer”, dijo sobre su nuevo físico.

Además del cambio físico, destacó el desafío actoral al que se tuvo que enfrentar al interpretar al boxeador: «Soy un tipo que todo lo hace como muy inmediato, tengo velocidad seria, para caminar, para hablar, y Rocky es todo lo contrario, Rocky es cansino, Rocky habla despacio, Rocky no tiene agudos, es todo graves, entonces ahí también hubo mucho trabajo, que por ahí no se ve cómo se ve el cuerpo, pero sí se ve cuando venís a ver la obra. En la obra no me ves a mí, lo ves a él».