Gino Romero Caliari tuvo su debut en el Circuito Nacional de Menores de tenis de mesa

El pasado fin de semana se desarrolló en la provincia de Salta, el Torneo Challenger de Menores de tenis de mesa, el cual forma parte del Circuito Nacional que organiza la Federación Argentina de la disciplina.

Del certamen, fue parte el jugador chubutense Gino Romero Caliari, oriundo de Trelew, quie cumplió con una exitosa primera experiencia en una competencia a nivel nacional.

Romero Caliari y su primera perfomance en una cita nacional del tenis de mesa

El joven jugador Gino Romero Caliari, fue parte del Challenger de Menores en Salta, acompañado por su profesor José Luis Fernández, de la Escuela de Tenis de Mesa de Trelew, participando de las competencias en las categorías sub-17 y sub-19.

En cuanto a sus actuaciones, el chubutense no pudo superar las fases clasificatorias, para llegar al objetivo de sumar sus primeros puntos en el ranking, no obstante, se valora esta participación, ya que en los rendimientos, no estuvo tan lejos.

El entrenador, José Luis Fernández explicó que “quizás por la falta de experiencia y el roce que implica una competencia nacional, en esta oportunidad no se dieron los resultados. El nerviosismo del debut quizás le jugó una mala pasada a Gino, pero creemos que en esta primera experiencia dentro del Circuito Nacional, no estuvimos tan lejos de las pretensiones, que eran las de pasar de grupo”.

Y agregó: “Si bien no logramos el objetivo, nos dimos cuenta que no estamos tan lejos, porque podríamos haber pasado la clasificación. Nos vamos conformes por la actuación. Si va todo bien, el mes que viene tendremos la fecha nacional en Rosario, donde seguramente Gino irá ya un poco más suelto y podrá desarrollar mejor su juego”.