Gaza: Piden investigar los asesinatos de civiles buscando comida

El Secretario General de la ONU António Guterres expresó su alarma por los informes de palestinos muertos y heridos mientras buscaban ayuda en Gaza el domingo en un centro de distribución privado respaldado por Estados Unidos e Israel., y señaló que «es inaceptable que los palestinos arriesguen sus vidas por comida». Según los reportes, murieron al menos 31 personas y unas 150 resultaron heridas.

En un comunicado emitido este lunes, António Guterres pidió una investigación inmediata e independiente sobre los hechos y que los perpetradores rindan cuentas.

El titular de las Naciones Unidas dijo que Israel tiene obligaciones claras en virtud del derecho internacional humanitario de aprobar y facilitar la asistencia humanitaria, y subrayó la necesidad de restablecer el acceso sin trabas a gran escala para satisfacer de inmediato las enormes necesidades

de Gaza.

También subrayó la necesidad de permitir que las Naciones Unidas operaran en condiciones de seguridad y con pleno respeto de los principios humanitarios.

Reiteró su llamamiento a un alto el fuego inmediato, duradero y sostenible y la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, subrayando que esta es la única manera de garantizar la seguridad para todos” y que “no hay una solución militar al conflicto.

Privación intencional

El Secretario General de la ONU ya había subrayado previamente que la ONU no participaría en ningún plan (relacionado con la ayuda a Gaza) que no respetara el derecho internacional y los principios de humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad.

En este sentido, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) advirtió que el plan de distribución apoyado por Israel y Estados Unidos no satisface las enormes necesidades de la Franja.

En declaraciones a la prensa la semana pasada, el responsable de la Oficina en los Territorios Palestinos Ocupados sostuvo que ese plan de distribución “va más allá del simple control de la ayuda”.

“Es una escasez artificial: cuatro centros de distribución ubicados en el centro y sur de Gaza, protegidos por contratistas de seguridad privados estadounidenses, donde los palestinos que puedan llegar recibirán raciones”, explicó Jonathan Whittal.

“Este nuevo esquema es un racionamiento basado en la vigilancia que legitima una política de privación intencional. Y llega en un momento en que la población de Gaza, la mitad de la cual son niños, se enfrenta a una crisis de supervivencia”, añadió al respecto.